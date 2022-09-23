Виктория Синицина: «Считаю, что на диетах можно не зацикливаться. Меня не тянет на что-то неполезное, я получаю удовольствие от стейка, хотя могу съесть и бургер»

Чемпионы мира в танцах на льду и рассказал об отношении к диетам.

— Как вы отдыхаете? Как проводите время вне тренировок?

Синицина: Поскольку мы выкладываемся на тренировках, то предпочитаем спокойный отдых, любим посидеть дома, встретиться с друзьями, вкусно поужинать. Любим ходить в баню. Что еще, Никит?

Кацалапов: Почти все время посвящаем работе, но мы любим тренироваться. Мы мало гуляем, но когда выпадает свободное время, любим побродить по Москве. Очень этому радуемся, атмосфера города поднимает настроение. Еще любим вкусно поесть.

— Идете в ресторан или Вик­тория что-то для вас готовит?

Кацалапов: Готовим редко, потому что возвращаемся домой сильно уставшими. Предпочитаем пойти в проверенное место, где нас точно хорошо примут и вкусно накормят. У нас такие есть.

— Отдаете предпочтение легкой кухне?

Кацалапов: Наше самое любимое блюдо — стейк. Мы очень любим мясо.

Синицина: Да, мясо и морепродукты.

— Наверное, каждые лишние 100 граммов способны навредить? Или при серьезных нагрузках, когда во время тренировки сходит семь потов, диету соблюдать не обязательно?

Синицина: Я считаю, что на диетах можно не зацикливаться, стоит просто принять это как новый образ жизни. Когда мне исполнилось восемнадцать, я решила, что изменю свою жизнь для того, чтобы добиться успехов в спорте.

Придерживаться правил ЗОЖа мне совсем несложно. Наоборот, получаю удовольствие от того, как я питаюсь. Меня не тянет на что-то неполезное, я получаю удовольствие от стейка, от вкусных морепродуктов, от правильного питания. Конечно, я могу съесть и бургер, но такое случается редко. Сразу ощущаю тяжесть, хочется опять вернуться к правильному питанию.

— Никита, а у вас как с диетой?

Кацалапов: У меня все просто. На самом деле никакой диеты нет, питаюсь я не очень правильно, потому что тренировки идут с девяти утра и до четырех вечера. Завтракаю иногда рано утром, потому что наедаться перед тренировкой нерационально.

Основательно сажусь за стол во второй половине дня. Мне не мешает лишний вес, у меня его просто не бывает, все жиры моментально сжигаются во время работы, – сказали Синицина и Кацалапов.