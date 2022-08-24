Галустян о поиске партнера для танцев на льду: «Пара кандидатов писали прямо с условиями: если он приедет, я должна снять ему квартиру. Только что про суточные не написали»

Армянская фигуристка рассказала о поиске партнера для выступления в танцах на льду.

О переходе из одиночного в танцы на льду Галустян сообщила в январе.

— Сколько раз вы ходили на пробы и чем это заканчивалось?

— В одном месте я не подошла, потому что старше партнера. В другом, потому что нужно приходить со своим партнером. В третьем, потому что нужно похудеть на 10 кг и только тогда прийти. Окей, я похудела, пришла, но партнера все равно не нашлось. Был один вариант за границей, но не было возможности полететь на пробы. В Москве этой весной и так все перетасовались.

Я всю весну ходила, готовилась, каталась утром, днем и ночью. На меня давило непонимание — чем я плоха? Почему никому не подхожу? Вот Вадим Колесник встал с бывшей одиночницей. Еще один мальчик тоже. А я-то чем не вышла, что со мной не так? Некрасивая, толстая, плохо катаюсь?

Да, может, поначалу я в скольжении уступала, но я много над этим работала и работаю, мне друзья-танцоры помогают Это сложно, как и все танцевальные позиции и поддержки, но это не так безнадежно, как четверной прыжок. Это реально наработать.

— Какой у вас сейчас статус?

— Ну, я пока немного отпустила ситуацию. Я очень много куда ходила и много где получала отказ. Сейчас просто тренируюсь и в активном поиске партнера. Я была уверена, что как только выложу объявление, месяца через два уже буду с партнером, и мы начнем скатываться.

Чтобы кататься, нужны были какие-то деньги. Поэтому я ставила программы, работала, но основное все равно тратила на тренировки. Ну, так всегда было, мне 23 года, я взрослый человек и не могу не работать. Пара кандидатов мне писали прямо с условиями. Мол, если он приедет, ему нужно будет где-то жить, поэтому я должна снять ему квартиру плюс оплачивать тренера. Только что про суточные не написали. Я знаю, что в бальных танцах это обычная история, когда партнерша содержит партнера, потому что на одного мальчика приходится 25 девочек.

— Партнера мечты как себе представляете?

— Мне хочется найти партнера, который был бы заинтересован. Расскажу на примере . Допустим, приходит он на тренировку, у него горит глаз. Он пришел пораньше, размялся, раскатался, выспался. А нет так, что пришел как попало, а я не него смотрю и думаю — зачем я трачу на это время и деньги...

Чемпионами мира, наверное, нам не стать, но иметь собственное лицо — вполне. Поставить интересную программу, привлечь балетмейстеров и танцоров и сделать что-то свое и новое, запомниться своей хореографией, придумать какие-то уникальные поддержки и новые элементы, – сказала Галустян.