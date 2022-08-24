Анастасия Галустян: «Насколько бы ни было дорого на теннисе, фигурное катание все равно дороже»

Фигуристка Анастасия Галустян, выступавшая в одиночном катании за Армению, рассказала, сколько стоят детские занятия фигурным катанием.

Младшая сестра фигуристки занимается теннисом.

— Теннис или фигурное катание — что дороже для родителей?

— Вот насколько бы ни было дорого на теннисе, фигурное катание все равно дороже.

Одна подкатка стоит от 3 тысяч. В неделю их нужно много. Это скользист 2-3 раза. Специалист по прыжкам. Специалист по прыжкам с удочкой. Хореограф. Хореограф в зале. Растяжка. Это я ничего нового не открываю — просто обязательные подкатки. И они не то что навязанные, они нужны, чтобы подняться к среднему уровню.

Это я взрослая, уже могу заставить себя на массовом катании вращаться час. Детям нужен тренер.

— Давайте посчитаем экономику тех, кто подкатывает. Сколько можно за месяц на этом заработать?

— Допустим, можно осилить четыре-пять подкаток в день. Если 3 тысячи за час, то это 12-15 тысяч в день. 12 в день и без выходных — 360 тысяч получается. Но это очень средняя цифра. У кого-то намного меньше, у кого-то больше. Не я это придумала, это всем известные средние цифры.

— Интересно еще получается, что подкатывают те же бывшие фигуристы, которые раньше тратились на подкатки. Круговорот подкаток в природе.

— Именно так. Постановка программ еще дорого стоит. Известный хореограф, не буду говорить имя, но еще не самый дорогой, попросил 5 тысяч долларов за постановку плюс расходы на перелет и проживание. И еще надо было бы лед арендовать — на массовое же он не выйдет, там народу много.

Я слушаю и думаю — ничего себе... я такое точно не потяну. Отказалась, – сказала Галустян.