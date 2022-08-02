Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина скептически оценила предложение Этери Тутберидзе заморозить рейтинги и не разыгрывать титулы на соревнованиях в отсутствие россиян.

«Этери тоже о себе напоминает. Это восклицание в воздух. Есть общее правило: до конца этого года мы отстранены от всех соревнований.

Если о себе надо напомнить – флаг ей в руки. Это просто сотрясание воздуха, она абсолютно никак не повлияет на ситуацию.

Сотрясание воздуха одной и другой (имеется в виду Меган Дюамель, ранее раскритиковавшая Тутберидзе – Sports.ru), – сказала Роднина.

Дерзкая идея Тутберидзе: не вручать титулы и не обновлять рейтинги без России. С титулами наивно, а почему в фигурке так боятся за рейтинги?