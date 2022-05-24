Алексей Урманов: «Все спортсмены к инвентарю будут относиться очень бережно. Если коньки мы еще можем придумывать, то с ботинками, наверное, сложнее»

Олимпийский чемпион Лиллехаммера-1994 Алексей Урманов высказался на тему импортозамещения в фигурном катании.

«Думаю, ничего невозможного нет, но это вопрос к инженерам, специалистам, которые над этим работали. Мы же собираемся пересесть с «Мерседесов» на «Москвичи», так почему не перейти с Gold Seal на «Жигули» или «Самару», все это возможно, но как это будет выглядеть, не знаю, и никто сейчас не сможет ответить на этот вопрос. Слова Алексея Николаевича [Мишина] – чистейшая правда, но сегодня это будет очень дорого.

Катался на лезвиях «Жигули», а ботинки были наши, специального пошива. Катал обязательные фигуры на лезвиях «Самара», были и «Мастерские» коньки, были «Экстра», но это уже совсем не вариант был. Более или менее неплохими считались «Жигули», но в сравнении с английскими Gold Seal они были слабее в разы. Помню, когда я с «Жигулей» встал на них, почувствовал разницу сразу, они по-другому катят.

Все спортсмены, которые думают своей головой, к инвентарю будут относиться очень бережно. Что касается лезвий, то их, наверное, можно использовать не два сезона, но и три, два точно на них можно кататься, если, конечно, не растет нога. А ботинки отбиваются за сезон, поэтому ботинки поменял, лезвия оставил. Но если коньки мы еще можем придумывать с «Жигулями», то с ботинками, наверное, сложнее, мне так кажется», – сказал Урманов.