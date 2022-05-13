Хореограф Алексей Железняков хочет провести благотворительные мастер-классы в Донецке и Луганске

Хореограф группы Этери Тутберидзе Алексей Железняков рассказал о желании провести благотворительные мастер-классы в Донецке и Луганске.

«Друзья, внимание вопрос! Хочу съездить в Донецк и Луганск, дать деткам-фигуристам и любителям танца бесплатные благотворительные мастер-классы, заодно привезти им всякие подарочки, кто желает поучаствовать в подарках – пишите в личку.

А теперь главное, у кого есть выходы или информация по донецкому и луганскому ледовым дворцам, где занимаются фигуристы, напишите, пожалуйста, мне нужен выход на руководство или просто адрес и телефон, спасибо.

Наши дети имеют счастье спокойно заниматься спортом, танцевать и наслаждаться жизнью, и мне очень хочется подарить маленький праздник детям многострадального Донбасса», – написал Железняков в соцсети.