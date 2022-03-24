Алексей Мишин: «На Кубке Первого канала Туктамышева и Семененко представят новые короткие программы, предназначенные для соревнований следующего года»

Тренер по фигурному катанию рассказал о планах на канала, который пройдет 25-27 марта в Саранске.

«Когда едешь со спортсменами на соревнования, то интересуют именно они и то, как они будут кататься. В этом и есть смысл нашей поездки сейчас в Саранск.

На этих соревнованиях два наших спортсмена – и – представят новые короткие программы, предназначенные для соревнований следующего года. Мне интересно, как будут встречены эти программы. И проверить, насколько целесообразен этот достаточно нетрадиционный тренерский шаг.

Заранее ничего говорить не хотелось бы (о программах – Sports.ru). Конечно, ощущения человека и спортсмена – это лирика. Это их личное видение чего-то. Оно бывает разной степени накала – от размышлений до борьбы», – сказал Мишин.