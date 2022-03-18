Алиса Лью и ее отец подверглись шпионажу со стороны Китая

Американская фигуристка и ее отец Артур подверглись шпионажу со стороны китайских властей.

Ранее Министерство юстиции США обвинило пять человек в том, что они в интересах правительства Китая преследовали китайских диссидентов и членов их семей в Соединенных Штатах. Артур Лью покинул Китай как политический беженец после протестов на площади Тяньаньмэнь в 1989 году.

ФБР проинформировало Артура Лью о шпионаже в октябре. Он не стал рассказывать об этом дочери, чтобы не отвлекать ее от подготовки к Олимпиаде в Пекине.

«Это ее момент. Возможность принять участие в Олимпийских играх выпадает раз в жизни. Я бы не позволил им помешать ей, и я сделал бы все, что в моих силах, чтобы убедиться, что она в безопасности. Я был готов пойти на жертвы, чтобы она могла наслаждаться моментом.

Я не позволю им победить, остановить меня, заставить меня молчать и не выражать свое мнение где бы то ни было», – сказал Артур Лью.

Государственный департамент и Олимпийский комитет США пообещали Лью обеспечить безопасность его дочери на Играх. Ее всегда сопровождали как минимум два человека.

В ходе расследования Лью узнал, что Китаю известно о публикации его дочери в инстаграме о притеснении уйгуров. Также во время Олимпиады Алиса рассказала отцу, что после произвольной программы к ней в столовой подошел незнакомец, который затем следовал за ней и просил прийти к нему домой.

«Я смирился с тем, что моя жизнь такая из-за того, что я решил сделать в 1989 году – выступить против властей. И я знаю, что китайское правительство протянет свои длинные руки в любой уголок мира. Я продолжу наслаждаться жизнью и жить так, как хочу. Я не позволю им добиться успеха», – отметил Артур Лью.