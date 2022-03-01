Российским журналистам отказали в аккредитациях на чемпионат мира по фигурному катанию-2022

Теги чемпионат мира по фигурному катанию ISU Политика Фигурное катание

Российские журналисты получили отказ в аккредитации на чемпионат мира-2022 по фигурному катанию в Монпелье. 

В аккредитациях было отказано корреспондентам Sports.ru, РИА Новости, «Спорт-Экспресс», Матч ТВ, Sport24 и других СМИ. 

Ранее Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских и белорусских спортсменов от международных соревнований. Под эгидой ISU проходят соревнования по фигурному катанию, шорт-треку и конькобежному спорту.

Решение принято на основе рекомендаций Международного олимпийского комитета (МОК) в связи с ситуацией на Украине.

Чемпионат мира по фигурному катанию пройдет с 21 по 27 марта. 

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные