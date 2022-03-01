Российским журналистам отказали в аккредитациях на чемпионат мира по фигурному катанию-2022

Российские журналисты получили отказ в аккредитации на чемпионат мира-2022 по фигурному катанию в Монпелье.

В аккредитациях было отказано корреспондентам Sports.ru, РИА Новости, «Спорт-Экспресс», Матч ТВ, Sport24 и других СМИ.

Ранее Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских и белорусских спортсменов от международных соревнований. Под эгидой ISU проходят соревнования по фигурному катанию, шорт-треку и конькобежному спорту.

Решение принято на основе рекомендаций Международного олимпийского комитета (МОК) в связи с ситуацией на Украине.

Чемпионат мира по фигурному катанию пройдет с 21 по 27 марта.