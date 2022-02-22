Москвина о возрастном цензе: «Ну пусть поднимают. Мы все равно найдем пути. Пять четверных у женщин мы, конечно, увидим»

Теги Тамара Москвина сборная России Олимпийская сборная России Солт-Лейк-Сити-2002 женское катание Фигурное катание

Заслуженный тренер России Тамара Москвина поделилась мнением о повышении возрастного ценза в фигурном катании.

«Возрастной ценз поднимают? Ну и что? После Олимпиады-2002 правила поменяли, и я была одной из соучастниц разработки новых правил.

Сейчас возникла общественная или профессиональная необходимость поднять возрастной ценз. Ну пусть поднимают.

Мы все равно найдем пути. Пять четверных у женщин мы, конечно, увидим. Да ну, товарищи! Что вы сомневаетесь в наших тренерах и специалистах», – сказала Москвина.

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