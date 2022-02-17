«У нас нет флага». Щербакова и Трусова не смогли сфотографироваться с флагом России

Теги сборная России Олимпийская сборная России Олимпиада-2022 женское катание Анна Щербакова Александра Трусова Фигурное катание

Российские фигуристки Александра Трусова и Анна Щербакова не смогли сфотографироваться с флагом России после окончания женских соревнований на Олимпийских играх в Пекине. 

Щербакова выиграла золото, Трусова завоевала серебро. 

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российские спортсмены выступают на Олимпиаде под флагом Олимпийского комитета России. 

— Девушки, с флагом давайте

— У нас нет флага

— Вон там попросите, у тренеров по-любому есть

— У нас нету флага

— Вон они передадут

— У нас нету флага… России, – сказали фигуристки фотографу. 

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