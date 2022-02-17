«У нас нет флага». Щербакова и Трусова не смогли сфотографироваться с флагом России

Российские фигуристки и не смогли сфотографироваться с флагом России после окончания женских соревнований на Олимпийских играх в Пекине.

Щербакова выиграла золото, Трусова завоевала серебро.

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российские спортсмены выступают на Олимпиаде под флагом Олимпийского комитета России.

— Девушки, с флагом давайте

— У нас нет флага

— Вон там попросите, у тренеров по-любому есть

— У нас нету флага

— Вон они передадут

— У нас нету флага… России, – сказали фигуристки фотографу.

ВИДЕО