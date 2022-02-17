«У нас нет флага». Щербакова и Трусова не смогли сфотографироваться с флагом России

Российские фигуристки Александра Трусова и Анна Щербакова не смогли сфотографироваться с флагом России после окончания женских соревнований на Олимпийских играх в Пекине.
Щербакова выиграла золото, Трусова завоевала серебро.
Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российские спортсмены выступают на Олимпиаде под флагом Олимпийского комитета России.
— Девушки, с флагом давайте
— У нас нет флага
— Вон там попросите, у тренеров по-любому есть
— У нас нету флага
— Вон они передадут
— У нас нету флага… России, – сказали фигуристки фотографу.