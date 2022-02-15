Владимир Соловьев: «Валиева сотворила историю! Камила – фантастический талант! Одно наслаждение смотреть ее выступление»

Телеведущий Владимир Соловьев оценил выступление российской фигуристки в короткой программе на в Пекине.

Валиева заняла первое место.

«Камила – молодец! Не знаю, помогла ли ей помарка на первом прыжке... Может, наоборот эта ошибка сняла напряжение. Поддержка зала, конечно, была сумасшедшей. Камиле только 15 лет, а тут такое сумасшедшее давление!

И еще нужно отметить тренерский штаб, все сработали очень хорошо. А то была недостойная травля Этери (Тутберидзе).

Но в любом случае Валиева сотворила историю! Камила – фантастический талант! Одно наслаждение смотреть ее выступление. Настоящее произведение искусства», – сказал Соловьев.

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