Олимпиада 2022, фигурное катание: где и во сколько смотреть прямые трансляции соревнований

Соревнования фигуристов стартуют в первый день Олимпийских игр. На лед Столичного дворца спорта в Пекине 4 февраля выйдут мужчины с короткой программой, а также спортивные и танцевальные пары. Фигурное катание всегда считалось нашим видом спорта, при этом впервые за всю историю Олимпиад российские спортсмены выступят в полном составе — 18 человек во всех видах программы.

Фигурное катание всегда вызывает большой интерес у зрителей. Прямые трансляции соревнований смотрите на «Первом канале», «России 1» и «Матч ТВ». Ниже представлено расписание трансляций (время указано московское).

12 февраля

14:00 — танцы на льду, ритм-танец («Первый канал»)

14 февраля

04:15 — танцы на льду, произвольный танец («Первый канал»)

Где и когда смотреть зимнюю Олимпиаду 2022 в Пекине: трансляции онлайн

Валиева и Щербакова поучаствовали в фотосессии Vogue – и рассказали об ультрасложных прыжках и отдыхе