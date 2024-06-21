АСА 177: все о турнире, когда, где смотреть и во сколько, кард, онлайн-трансляция на Sports.ru

28 июня в Сочи состоится ACA 177. В главном событии турнира пройдет поединок в легком весе между и Даудом Шайхаевым.

Где и во сколько смотреть ACA 177?

Трансляция турнира пройдет на телеканалах медиахолдинга «Матч». Начало – в 16:00 по московскому времени.

Главные бои турнира: