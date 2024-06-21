АСА 177: все о турнире, когда, где смотреть и во сколько, кард, онлайн-трансляция на Sports.ru

Теги MMA Вартан Асатрян ACA Али Багов Артем Резников Муслим Гаджимагомедов Бокс/MMA/UFC

28 июня в Сочи состоится ACA 177. В главном событии турнира пройдет поединок в легком весе между Али Баговым и Даудом Шайхаевым.

Где и во сколько смотреть ACA 177?

Трансляция турнира пройдет на телеканалах медиахолдинга «Матч». Начало – в 16:00 по московскому времени.

Главные бои турнира:

  • Али Багов – Дауд Шайхаев;
  • Муслим Магомедов – Григор Матевосян;
  • Артем Фролов – Саламу Абдурахманов;
  • Вартан Асатрян – Рыскулбек Ибраимов;
  • Артем Резников – Мухамед Коков.

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