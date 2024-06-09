Где смотреть UFC on ABC 6 Чимаев — Уиттакер в России бесплатно онлайн: как и где покажут прямую трансляцию UFC Saudi 22 июня

Вечером 22 июня 2024 года состоится долгожданный турнир по смешанным единоборствам — UFC on ABC 6 в СА. Главным событием станет поединок в среднем весе между Хамзатом Чимаевым и Робертом Уиттакером. Турнир пройдет на арене «Kingdom Arena» в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.

Хамзат Чимаев — профессиональный боец ММА, представляющий Объединенные Арабские Эмираты (средняя весовая категория) и ранее Швецию, родом из Чечни. Его дебютный поединок в смешанных единоборствах состоялся в мае 2018 года. Текущий профессиональный рекорд спортсмена 13–0–0. На сегодняшний день он находится на 10 строчке официального рейтинга UFC среди бойцов в среднем весе. Последний раз в октагон он выходил 21 октября 2023 года, его соперником стал Камару Усман. Решением большинства судей Хамзат Чимаев одержал победу в этой схватке.

Роберт Уиттакер — австралийский боец смешанного стиля, выступающий в среднем весе. На протяжении 15 лет спортсмен выходит в профессиональный октагон и за это время имеет в своем активе 25 побед и 7 проигрышей. Ранее боец являлся действующим чемпионом UFC в средней весовой категории (2017–2019), а сейчас находится на 3 строчке в рейтинге средневесов. Последний раз Уиттакер дрался 17 февраля 2024 года против Пауло Косты и единогласным решением одержал победу над бразильцем.

Где смотреть UFC on ABC 6