Бой Умара Нурмагомедова и Сэндхагена может состояться летом

Теги легчайший вес UFC MMA Умар Нурмагомедов Кори Сэндхаген Бокс/MMA/UFC

Поединок Умара Нурмагомедова и Кори Сэндхагена может состояться летом.

Об этом рассказал менеджер российского бойца Ризван Магомедов.

«Мы работаем над боем Умара. Он будет драться в июле, либо в августе в Абу-Даби. Скорее всего, это будет Сэндхаген, над этим работают», – сказал Магомедов.

Нурмагомедов (17-0) в последний раз дрался в марте, когда победил Бекзата Алмахана единогласным решением судей.

Сэндхаген (17-4) в августе прошлого года выиграл у Роба Фонта.

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1 комментарий
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Почему-то думал, что уже в июне подерутся. Оказывается, бой ещё даже не назначен. Мне кажется, Сэндхаген себе что-то выторговывает, хоть и не бился давно. Летом уж год будет. Умар и так последние годы много пробуксовывал. То история с ковидом и отмена турнира, потом тяжёлая болезнь и уход Абдулманапа Магомедовича, разрыв крестов, огромное желание молодого амбициозного бойца форсировать возвращение в строй и, как результат, новые травмы...
Понимаю, что Сэндхаген – очень хороший бой и хорошая проверка. Но, думаю, зацикливаться не нужно, если не срастается. Надо идти дальше и соглашаться и на меньшие шажки к цели. Надо выступать, простоя уже было достаточно.
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