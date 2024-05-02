Бой Умара Нурмагомедова и Сэндхагена может состояться летом
Поединок Умара Нурмагомедова и Кори Сэндхагена может состояться летом.
Об этом рассказал менеджер российского бойца Ризван Магомедов.
«Мы работаем над боем Умара. Он будет драться в июле, либо в августе в Абу-Даби. Скорее всего, это будет Сэндхаген, над этим работают», – сказал Магомедов.
Нурмагомедов (17-0) в последний раз дрался в марте, когда победил Бекзата Алмахана единогласным решением судей.
Сэндхаген (17-4) в августе прошлого года выиграл у Роба Фонта.
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Сэндхаген выдвинул условия для поединка с Умаром: «Мне комфортнее в 25-минутных боях. И я не должен ехать к нему на другой конец света»
Понимаю, что Сэндхаген – очень хороший бой и хорошая проверка. Но, думаю, зацикливаться не нужно, если не срастается. Надо идти дальше и соглашаться и на меньшие шажки к цели. Надо выступать, простоя уже было достаточно.