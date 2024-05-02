Бой Умара Нурмагомедова и Сэндхагена может состояться летом

Поединок Умара Нурмагомедова и Кори Сэндхагена может состояться летом.

Об этом рассказал менеджер российского бойца Ризван Магомедов.

«Мы работаем над боем . Он будет драться в июле, либо в августе в Абу-Даби. Скорее всего, это будет Сэндхаген, над этим работают», – сказал Магомедов.

Нурмагомедов (17-0) в последний раз дрался в марте, когда победил Бекзата Алмахана единогласным решением судей.

(17-4) в августе прошлого года выиграл у .

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