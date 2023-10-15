Где смотреть бой Джон Джонс — Стипе Миочич UFC 295: прямая трансляция боя онлайн 12 ноября

Теги UFC Джон Джонс Стипе Миочич Джонс - Миочич UFC 295 Прямые трансляции бои Бокс/MMA/UFC

Турнир по смешанным единоборствам UFC 295 состоится в воскресенье,12 ноября 2023 года, на арене «Madison Square Garden» в Нью-Йорке, США. Событие возглавит поединок в тяжелом весе между Джоном джонсом и Стипе Миочичем. Тяжеловесы подерутся за титул чемпиона UFC.

 

Джон Джонс — американский боец смешанных единоборств (тяжелый вес). С 2008 года спортсмен дерется в качестве профессионала, а на данный момент его рекорд составляет 27–1–0, 1 НЗ. В 2011 году Джонс впервые стал чемпионом UFC в полутяжелом весе, а сейчас является чемпионом в тяжелом весе. Также он лидирует в рейтинге независимо от весовой категории. Его крайнее сражение состоялось в марте этого года, Джонс дрался против Сирила Гана и одержал победу болевым приемом.

Стипе Миочич — американский боец ММА, выступающий в тяжелом весе. Дебютировал в октагоне в 2010 году, за это время спортсмен провел 24 поединка (20 побед, 4 поражения). Ранее боец являлся чемпионом UFC в тяжелой весовой категории, а сейчас находится на 3 строчке рейтинга. Свой последний бой он провел 27 марта 2021 года, его противником был Франсис Нганну. Эту схватку стипе Миочич проиграл нокаутом.

Где смотреть бой Джонс – Миочич ЮФС 295

  • трансляция будет доступна на UFC Fight Pass (полностью весь турнир)
  • на Матч ТВ (основной кард)
  • Матч Боец!
  • основной кард начнется в 06:00 по Мск
  • прелимы начнутся в 04:00 по Мск
  • ранние прелимы в 02:00 по Мск

1 комментарий

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Слай Эм
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