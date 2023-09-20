В среду 4 октября 2023 года в Москве пройдет турнир Hardcore Boxing. В со-главном событии подерутся средневесы — Артур Кулинский и Артем Тарасов.

Артур Кулинский — российский боец ПОП-ММА (средний вес). В 2020 году спортсмен дебютировал в Hardcore Fighting, на сегодняшний день его рекорд составляет 4 победы и 6 проигрышей. Крайний поединок состоялся 13 июля этого года, его противником был Артем Тарасов. В этой схватке Артур Кулинский потерпел поражение болевым приемом.

Артем Тарасов — российский боец смешанных единоборств (средний вес). С 2019 года Тарасов дерется в ПОП-ММА, сейчас его рекорд составляет 11–12–0. Крайняя схватка спортсмена состоялась 31 августа 2023 года против Усена Султанова. В этом поединке Артем Тарасов одолел соперника удушающим приемом.

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