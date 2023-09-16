В воскресенье 8 октября 2023 года в рамках турнира Bellator 300 пройдет сразу четыре титульных поединка. Событие возглавит бой в легком весе между Усманом Нурмагомедовым и Брентом Примусом. Бойцовский вечер состоится на арене «Pechanga Arena» в Сан-Диего, США.

Кард Bellator 300:

Усман Нурмагомедов vs Брент Примус

Крис Сайборг vs Кэт Зингано

Райан Бейдер vs Линтон Васселл

Лиз Кармуш vs Илима-Лей Макфарлейн

Илара Джоанн vs Джена Бишоп

Лиа Маккорт vs Сара Макманн

Дэвион Франклин vs Слим Трабелси

Генри Корралес vs Каи Камака

Бобби Серонио 3 vs Альберто Гарсия

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