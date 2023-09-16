Кард Bellator 300 Нурмагомедов — Примус: кто дерется 8 октября, весь список бойцов Беллатор 300
В воскресенье 8 октября 2023 года в рамках турнира Bellator 300 пройдет сразу четыре титульных поединка. Событие возглавит бой в легком весе между Усманом Нурмагомедовым и Брентом Примусом. Бойцовский вечер состоится на арене «Pechanga Arena» в Сан-Диего, США.
Кард Bellator 300:
- Усман Нурмагомедов vs Брент Примус
- Крис Сайборг vs Кэт Зингано
- Райан Бейдер vs Линтон Васселл
- Лиз Кармуш vs Илима-Лей Макфарлейн
- Илара Джоанн vs Джена Бишоп
- Лиа Маккорт vs Сара Макманн
- Дэвион Франклин vs Слим Трабелси
- Генри Корралес vs Каи Камака
- Бобби Серонио 3 vs Альберто Гарсия
Где смотреть Bellator 300, во сколько начало прямой трансляции
- трансляция турнира пройдет на сервисе Showtime
- в России официально не покажут турнир
- начало турнира в 02:00 по мск
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