Кард Bellator 300 Нурмагомедов — Примус: кто дерется 8 октября, весь список бойцов Беллатор 300

Теги Крис Сайборг Bellator Кэт Зингано Брент Примус Усман Нурмагомедов Bellator 300 Бокс/MMA/UFC

В воскресенье 8 октября 2023 года в рамках турнира Bellator 300 пройдет сразу четыре титульных поединка. Событие возглавит бой в легком весе между Усманом Нурмагомедовым и Брентом Примусом. Бойцовский вечер состоится на арене «Pechanga Arena» в Сан-Диего, США.

 

Кард Bellator 300:

  • Усман Нурмагомедов vs Брент Примус
  • Крис Сайборг vs Кэт Зингано
  • Райан Бейдер vs Линтон Васселл
  • Лиз Кармуш vs Илима-Лей Макфарлейн
  • Илара Джоанн vs Джена Бишоп
  • Лиа Маккорт vs Сара Макманн
  • Дэвион Франклин vs Слим Трабелси
  • Генри Корралес vs Каи Камака
  • Бобби Серонио 3 vs Альберто Гарсия

Где смотреть Bellator 300, во сколько начало прямой трансляции

  • трансляция турнира пройдет на сервисе Showtime
  • в России официально не покажут турнир
  • начало турнира в 02:00 по мск

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