Ночью 10 сентября 2023 года пройдет турнир по смешанным единоборствам UFC 293. В главном событии за титул чемпиона UFC в среднем весе сразятся Исраэль Адесанья и Шон Стрикленд. Бойцовский вечер будет проведен на арене «Qudos Bank Arena» в Сиднее, Новый Южный Уэльс, Австралия.

Исраэль Адесанья — новозеландский боец смешанного стиля (средний вес). В качестве профессионального бойца он выходит в октагон уже 11 лет, а на сегодняшний день имеет рекорд 24–2–0. После победы над Алексом Перейрой в своем крайнем бою, Исраэль Адесанья вновь стал чемпионом UFC в среднем весе, а также он занимает 5 место в рейтинге независимо от веса. 8 апреля 2023 года боец встретился в октагоне с Алексом Перейрой и одержал победу нокаутом.

Шон Стрикленд — американский боец смешанных единоборств в среднем весе. С 2008 года Стрикленд выступает в качестве профессионального бойца ММА, за это время в его активе 27 побед и 5 проигрышей. Сейчас спортсмен находится на 5 строчке рейтинга UFC в средней весовой категории. Свой последний бой он провел 1 июля 2023 года в поединке против Абусупьяна Магомедова. В этом бою Шон Стрикленд победил своего соперника техническим нокаутом.

В со-главном событии в октагоне встретятся тяжеловесы — Тай Туиваса (15–5–0) и Александр Волков (36–10–0).

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