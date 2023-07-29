В воскресенье 6 августа состоится поединок по правилам бокса в первом тяжелом весе между Джейком Полом и Нейтом Диасом. Событие будет проведено на арене «American Airlines Center» в Далласе, США.

Джейк Пол vs Нейт Диас

Аманда Серрано vs Хизер Харди

Эштон Силви vs Вильям Силва

Крис Авила vs Джереми Стивенс

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