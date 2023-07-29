Кард турнира Пол – Диас, кто дерется 6 августа, весь список боксеров
В воскресенье 6 августа состоится поединок по правилам бокса в первом тяжелом весе между Джейком Полом и Нейтом Диасом. Событие будет проведено на арене «American Airlines Center» в Далласе, США.
Кард Пол – Диаз
- Джейк Пол vs Нейт Диас
- Аманда Серрано vs Хизер Харди
- Эштон Силви vs Вильям Силва
- Крис Авила vs Джереми Стивенс
Где смотреть турнир, во сколько начало прямой трансляции
- трансляция будет доступна на Showtime
- на DAZN
- начало в 03:00 по мск
Комментарии