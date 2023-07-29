Кард турнира Пол – Диас, кто дерется 6 августа, весь список боксеров

Теги Нейт Диаз Джейк Пол Джейк Пол - Нейт Диаз Бокс/MMA/UFC

В воскресенье 6 августа состоится поединок по правилам бокса в первом тяжелом весе между Джейком Полом и Нейтом Диасом. Событие будет проведено на арене «American Airlines Center» в Далласе, США.

 

Кард Пол – Диаз

  • Джейк Пол vs Нейт Диас
  • Аманда Серрано vs Хизер Харди
  • Эштон Силви vs Вильям Силва
  • Крис Авила vs Джереми Стивенс

Где смотреть турнир, во сколько начало прямой трансляции

  • трансляция будет доступна на Showtime
  • на DAZN
  • начало в 03:00 по мск

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