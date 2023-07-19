22 июля в Москве пройдет турнир поп-ММА лиги «Наше Дело», в главном событии которого состоится поединок между Хадисом Ибрагимовым и Дамилом Шарафутдиновым.

Коэффициенты Хадис — Шарафутдинов

Ибрагимов — 1.50

Шарафутдинов — 2.40

Ибрагимов последний поединок провел против Фернандо Родригеса в мае этого года. В этом противостоянии Хадис одержал победу нокаутом в первом раунде.

Шарафутдинов в последний раз выходил на бой против Павла Шульского в апреле этого года. Этот поединок продлился всю дистанцию и завершился в пользу Дамила единогласным решением судей.

Прогноз на бой Ибрагимов — Шарафутдинов

Хадис — один из опытнейших бойцов в поп-ММА индустрии, имеющий хоть и не самый удачный, но все же опыт выступлений в UFC. Дамил хоть и имеют пояс лиги, победы и так далее, но все равно остается темной лошадкой. Логично, что букмекеры считают Ибрагимова фаворитом. Судя по прошлым выступлениям Шарафутдинова, он является хорошим и техничным боксером, который абсолютно верит в свои силы. Это, кстати, он также показывает и на пресс-конференциях. Однако его прошлая оппозиция — тоже заядлые боксеры, завязавшие боксеры или ММА-шники (тут про Бархударяна). Из этого списка еще никто не попадал по нему плотно, и в слове «плотно», подразумевается «тяжело, как никогда». В предстоящем бою, мы, конечно же, посмотрим, как он держит удар. Пока что кажется, будто бы именно этот момент может сыграть решающую роль в этом бою, но если брать в расчет любительскую карьеру Дамила, то вряд ли он, будучи участником чемпионата России, не пропускал тяжелых ударов.

Хадис не может похвастаться хорошим функционалом, и не потому что он плохо тренируется или как-то несерьезно относится к боям, а потому что он вкладывается в каждый удар и атакует без передыха. Логичный вывод: Дамил, вероятнее всего, просто передышит Хадиса и заберет этот бой по очкам.

Прогноз на бой: победа Шарафутдинова по очкам.