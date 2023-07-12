Кард Наше Дело: Хадис Ибрагимов – Шарафутдинов. Кто дерется 22 июля, весь список бойцов

Теги Хадис Ибрагимов Наше Дело Мурад Легенда Поп ММА Петр Романкевич Бокс/MMA/UFC

В субботу 22 июля 2023 года в концертном зале «VK Stadium» пройдет турнир российской лиги Наше Дело. В титульном поединке по правилам бокса подерутся тяжеловесы Хадис Ибрагимов и Дамил Шарафутдинов.

 

Кард Наше Дело: Ибрагимов – Шарафутдинов

  • Хадис Ибрагимов vs Дамил Шарафутдинов
  • Федор Колтун vs Петр Романкевич
  • Хайбула Мусалов vs Виктор Боронин
  • Фарид Ядуллаев vs Исрапил Рамазанов
  • Татьяна Гамарко vs Галина Пятница
  • Федор Бабич vs Мубориз Умаров

Где смотреть турнир, во сколько начало прямой трансляции

  • трансляция будет доступна на официальном канале RUTUBE Наше Дело
  • начало турнира в 19:30 по мск

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