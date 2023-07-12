В субботу 22 июля 2023 года в концертном зале «VK Stadium» пройдет турнир российской лиги Наше Дело. В титульном поединке по правилам бокса подерутся тяжеловесы Хадис Ибрагимов и Дамил Шарафутдинов.

Кард Наше Дело: Ибрагимов – Шарафутдинов

Хадис Ибрагимов vs Дамил Шарафутдинов

Федор Колтун vs Петр Романкевич

Хайбула Мусалов vs Виктор Боронин

Фарид Ядуллаев vs Исрапил Рамазанов

Татьяна Гамарко vs Галина Пятница

Федор Бабич vs Мубориз Умаров

Где смотреть турнир, во сколько начало прямой трансляции