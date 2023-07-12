Кард Наше Дело: Хадис Ибрагимов – Шарафутдинов. Кто дерется 22 июля, весь список бойцов
В субботу 22 июля 2023 года в концертном зале «VK Stadium» пройдет турнир российской лиги Наше Дело. В титульном поединке по правилам бокса подерутся тяжеловесы Хадис Ибрагимов и Дамил Шарафутдинов.
Кард Наше Дело: Ибрагимов – Шарафутдинов
- Хадис Ибрагимов vs Дамил Шарафутдинов
- Федор Колтун vs Петр Романкевич
- Хайбула Мусалов vs Виктор Боронин
- Фарид Ядуллаев vs Исрапил Рамазанов
- Татьяна Гамарко vs Галина Пятница
- Федор Бабич vs Мубориз Умаров
Где смотреть турнир, во сколько начало прямой трансляции
- трансляция будет доступна на официальном канале RUTUBE Наше Дело
- начало турнира в 19:30 по мск
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