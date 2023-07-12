Где смотреть Наше Дело: Ибрагимов – Шарафутдинов 22 июля, во сколько начало прямой трансляции

Теги бокс Хадис Ибрагимов Наше Дело Поп ММА Бокс/MMA/UFC

В субботу 22 июля 2023 года в концертном зале «VK Stadium» пройдет турнир российской лиги Наше Дело. В титульном поединке по правилам бокса подерутся тяжеловесы Хадис Ибрагимов и Дамил Шарафутдинов.

 

Хадис Ибрагимов — российский боец смешанного стиля (тяжелый вес). Профессиональная карьера бойца началась в 2017 году, за это время на его счету 14 побед и 4 поражения. Ранее спортсмен являлся чемпионом M-1 в полутяжелом весе, а сейчас он является действующим чемпионом Hardcore ММА в тяжелом весе. Его крайняя схватка состоялась 19 мая этого года в схватке с Фернандо Родригесом. Этот поединок Хадис Ибрагимов выиграл нокаутом в 1 раунде.

Дамил Шарафутдинов — российский боксер (тяжелый вес). С 2021 года он дерется в ПОП-ММА, на сегодняшний день в его активе 5 побед и всего 1 проигрыш. Свой крайний бой провел 1 мая 2023 года, его противником был Павел Шульский. В этой схватке Дамил Шарафутдинов одержал победу единогласным решением судей.

Где смотреть турнир, во сколько начало прямой трансляции

  • трансляция будет доступна на официальном канале RUTUBE Наше Дело
  • запись боя и турнира будет доступна позже на официальном канале Наше Дело на YouTube
  • начало турнира в 19:30 по мск

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