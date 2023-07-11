В пятницу 21 июля 2023 года на арене «ЦСКА АРЕНА» в Москве будет проведен турнир российской лиги по смешанным единоборствам АСА 160. В основном карде пройдет дебютный бой Аскара Аскарова в АСА, его противником будет Азамат Керефов.

Аскар Аскаров — российский боец смешанного стиля (наилегчайший вес). В течение 10 лет он является профессиональным бойцом, а сейчас на его счету 14 побед, 1 проигрыш и 1 ничья. Ранее спортсмен выступал под эгидой UFC. Его предыдущий бой состоялся 26 марта 2022 года против Кая Кара-Франса. Этот поединок Аскаров проиграл единогласным решением судей.

Азамат Керефов — непобежденный российский боец ММА, выступающий в наилегчайшем весе. В 2014 году спортсмен провел свой первый бой в профессионалах, за это время в его активе 16 побед. Ранее Керефов являлся чемпионом АСА в наилегчайшей весовой категории. Свою крайнюю схватку он провел 20 октября прошлого года, его противником был Фелипе Перейра. В этом бою Азамат Керефов одержал победу единогласным решением судей.

Где смотреть бой Аскаров – Керефов на АСА 160 – время начала