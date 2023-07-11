Где смотреть бой Аскаров — Керефов на АСА 160: во сколько прямая трансляция 21 июля по Мск

Теги MMA ACA Аскар Аскаров Бокс/MMA/UFC

В пятницу 21 июля 2023 года на арене «ЦСКА АРЕНА» в Москве будет проведен турнир российской лиги по смешанным единоборствам АСА 160. В основном карде пройдет дебютный бой Аскара Аскарова в АСА, его противником будет Азамат Керефов.

 

Аскар Аскаров — российский боец смешанного стиля (наилегчайший вес). В течение 10 лет он является профессиональным бойцом, а сейчас на его счету 14 побед, 1 проигрыш и 1 ничья. Ранее спортсмен выступал под эгидой UFC. Его предыдущий бой состоялся 26 марта 2022 года против Кая Кара-Франса. Этот поединок Аскаров проиграл единогласным решением судей.

Азамат Керефов — непобежденный российский боец ММА, выступающий в наилегчайшем весе. В 2014 году спортсмен провел свой первый бой в профессионалах, за это время в его активе 16 побед. Ранее Керефов являлся чемпионом АСА в наилегчайшей весовой категории. Свою крайнюю схватку он провел 20 октября прошлого года, его противником был Фелипе Перейра. В этом бою Азамат Керефов одержал победу единогласным решением судей.

Где смотреть бой Аскаров – Керефов на АСА 160 – время начала 

  • трансляция будет доступна на телеканалах медиахолдинга «Матч ТВ»
  • на официальном сайте промоушена ACA по подписке
  • начало турнира в 17:00 по мск

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий