Очередной турнир UFC 290 состоится 8 июля в Лас-Вегасе. В главном бою вечера за титул в легком весе встретятся Александр Волкановски и Яир Родригес. Однако не менее интересным обещает стать со-главный бой за титул чемпиона в наилегчайшем весе. В нем встретятся мексиканец Брэндон Морено против бразильца Алехандре Пантожа. Поединок пройдет на T-Mobile Arena, начало по московскому времени 9 июля не ранее 05:30 часов. Посмотреть прямую трансляцию можно будет на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч Боец».

возраст – 29 лет

рост – 170 см

размах рук – 178 см

база – бокс, бразильское джиу-джитсу, борьба

прозвище – The Assassin Baby (Малыш-убийца)

Вряд ли что-то предвещало, что Брэндон Морено будет заниматься смешанными единоборствами. Он попал в спортивных зал в 12 лет только потому что мама хотела, чтобы ее сын немного похудел. Однако сын втянулся, да настолько, что стал чемпионом UFC и поднялся на девятую строчку рейтинга организации вне зависимости от весовых категорий. Впрочем, в самом начале карьеры он чередовал победы с поражениями, и тогда мало кто мог поверить в будущие успехи Морено. После того как его рекорд стал 3 – 3, он выигрывает восемь боев подряд, попадает на карандаш к представителям UFC и заключает контракт с организацией в 2016 году. Начало вышло примерно таким же, как на старте карьеры: три победы и два поражение. Одно из них как раз от Пантожа. Морено сделал выводы, и вскоре вновь пришли успехи. Самым интересным стала его даже не трилогия, а уже целый сериал поединков против бразильца Дейвисона Фигейредо. Первый титульный бой между ними завершился вничью. В повторном верх одержал Морено. Затем он проиграл Дейвисону. Наконец, в последнем на сегодняшний день бою против Фигейредо Морено вновь вернул себе титул в наилегчайшем весе.

возраст – 33 года

рост – 165 см

размах рук – 173 см

база – бразильское джиу-джитсу

прозвище – The Cannibal (Людоед)

У Пантожа карьера в смешанных единоборствах куда более продолжительная, чем у Морено, но он и постарше. На профессиональном уровне начал выступать в семнадцать лет. С 2007 по 2013 год дрался только у себя на родине, за это время одержал 14 побед и потерпел два поражения. Затем провел два боя в Соединенных Штатах в рамках промоушена RFA, в обоих случаях победил сабмишном и получил приглашение в UFC. Дебютировал в 2017 году в бою против Эрика Шелтона и выиграл раздельным решением судей. Через год терпит первое поражение в промоушене от Дастина Ортиса. После каждый раз пытается подняться выше в рейтинге, чтобы добиться права на титульный поединок, но каждый раз проигрывает. Наконец, с 2021 года он выдал серию из трех побед подряд, поднялся в рейтинге наилегчайшего веса на вторую позицию, и вот — титульный бой. Следует отметить, что в четырех из шести последних поединков бои с участием бразильца признавались лучшим выступлением вечера. У Морено таких боев тоже достаточно, поэтому поклонникам ММА следует ожидать зрелища.

Прогноз и коэффициенты

Оба бойца крайне эмоциональны, оба не всегда могут эти эмоции урезонить. Предположить заранее, по какому сценарию будет развиваться этот поединок довольно сложно. Может быть все: от рубки на первых же секундах, до осторожной тактики и длительного поединка. Первый раз они встретились в 2018 году, Пантожа победил единогласным решением судей, но тот поединок ничего общего с предстоящим иметь не будет. Большой плюс Морено в том, что он всегда поддерживает высокий темп и не дает расслабиться сопернику. Хорошо работает в стойке и отлично проводит удушающие приемы. Минус — порой бездумно идет в размен ударами и много пропускает. Пантожа тоже любит агрессивные бои и с удовольствием пойдет в размен ударами. Бить любит много и по разным этажам, при этом тоже забывает о защите. Последний на сегодняшний день бой провел год назад, а в пятираундовых поединках вообще не участвовал. Букмекеры не видят очевидного фаворита, но отдают преимущество действующему чемпиону. Winline предлагает на победу Морено коэффициент 1,46, успех бразильца оценивается коэффициентом 2,90.