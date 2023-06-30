В воскресенье 9 июля 2023 года пройдет турнир по смешанным единоборствам UFC 290, который будет проведен на арене «T-Mobile Arena» в Лас-Вегасе, штат Невада, США. В со-главном событии состоится поединок в наилегчайшем весе между Брэндоном Морено и Алехандре Пантожей. Спортсмены подерутся за титул чемпиона по версии UFC.

Брэндон Морено — мексиканский боец смешанного стиля (наилегчайший вес). Свою карьеру профессионального бойца он начал в 2011 году, а сейчас в активе спортсмена 21 победа, 6 поражений и 2 ничьи. Морено является действующим чемпионом в наилегчайшем весе и занимает 9 строчку вне зависимости от весовой категории. Предыдущая схватка бойца была проведена 21 января этого года, его противником был Дейвисон Фигейреду. В этом бою Брэндон Морено одержал победу техническим нокаутом в 3 раунде.

Алехандре Пантожа — бразильский боец смешанных единоборств, выступающий в наилегчайшем весе. С 2007 года он является профессиональным бойцом ММА, за это время в его активе 25 побед и 5 проигрышей. На сегодняшний день спортсмен занимает 2 строчку рейтинга UFC в наилегчайшей весовой категории. Его крайний поединок состоялся 30 июля прошлого года против Алекса Переса. Эту схватку Алехандре Пантожа выиграл болевым приемом.

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