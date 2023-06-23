Кард HFC MMA Перс – Шовхал – кто дерется 1 июля, весь список бойцов
Вечером 1 июля 2023 года пройдет турнир российской лиги Hardcore Fighting Championship, который будет проведен на арене «ЦСКА АРЕНА» в Москве. Главным событием станет бой в легком весе между Мохаммадом Хейбати и Шовхалом Чурчаевым.
Кард Hardcore FC:
- Мохаммад Хейбати vs Шовхал Чурчаев
- Тагир Хибиев vs Дмитрий Климов
- Юрик Смоян vs Алан Саламов
- Аркадий Осипян vs Фазлиддин Мадрахимов
- Хамзат Магомадов vs Наби Набиев
- Филипп Косырев vs Анатолий Надратовский
- Максим Фомичёв vs Юрий Чернышев
Где смотреть Hardcore MMA, во сколько начало прямой трансляции
- трансляция будет доступна в официальной группе ВКонтакте
- начало турнира в 17:00 по мск
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