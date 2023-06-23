Вечером 1 июля 2023 года пройдет турнир российской лиги Hardcore Fighting Championship, который будет проведен на арене «ЦСКА АРЕНА» в Москве. Главным событием станет бой в легком весе между Мохаммадом Хейбати и Шовхалом Чурчаевым.

Кард Hardcore FC:

Мохаммад Хейбати vs Шовхал Чурчаев

Тагир Хибиев vs Дмитрий Климов

Юрик Смоян vs Алан Саламов

Аркадий Осипян vs Фазлиддин Мадрахимов

Хамзат Магомадов vs Наби Набиев

Филипп Косырев vs Анатолий Надратовский

Максим Фомичёв vs Юрий Чернышев

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