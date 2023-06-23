Кард HFC MMA Перс – Шовхал – кто дерется 1 июля, весь список бойцов

Теги Hardcore FC Мохаммед Хейбати Шовхал Чурчаев Шовхал - Перс HFC MMA Перс - Шовхал Бокс/MMA/UFC

Вечером 1 июля 2023 года пройдет турнир российской лиги Hardcore Fighting Championship, который будет проведен на арене «ЦСКА АРЕНА» в Москве. Главным событием станет бой в легком весе между Мохаммадом Хейбати и Шовхалом Чурчаевым.

 

Кард Hardcore FC:

  • Мохаммад Хейбати vs Шовхал Чурчаев
  • Тагир Хибиев vs Дмитрий Климов
  • Юрик Смоян vs Алан Саламов
  • Аркадий Осипян vs Фазлиддин Мадрахимов
  • Хамзат Магомадов vs Наби Набиев
  • Филипп Косырев vs Анатолий Надратовский
  • Максим Фомичёв vs Юрий Чернышев

Где смотреть Hardcore MMA, во сколько начало прямой трансляции

  • трансляция будет доступна в официальной группе ВКонтакте
  • начало турнира в 17:00 по мск

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