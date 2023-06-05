Промоушен Hardcore MMA 9 июня проведет очередной турнир, в рамках которого состоятся семь поединков. Некоторые из них вызывают повышенный интерес у любителей единоборств. Начало бойцовского вечера в 16:00 по московскому времени. Посмотреть поединки можно будет спустя несколько дней на официальном канале промоушена в YouTube, а также в группе ВКонтакте. Представляем вашему вниманию кард, а также коэффициенты букмекерской конторы Olimpbet.

Кард турнира Хардкор Акаб – Тарасов 9 июня