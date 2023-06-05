Hardcore MMA 9 июня: коэффициенты, где смотреть и кард турнира

Теги Кулачные бои Hardcore FC Поп ММА Бокс/MMA/UFC

Промоушен Hardcore MMA 9 июня проведет очередной турнир, в рамках которого состоятся семь поединков. Некоторые из них вызывают повышенный интерес у любителей единоборств. Начало бойцовского вечера в 16:00 по московскому времени. Посмотреть поединки можно будет спустя несколько дней на официальном канале промоушена в YouTube, а также в группе ВКонтакте. Представляем вашему вниманию кард, а также коэффициенты букмекерской конторы Olimpbet.

Кард турнира Хардкор Акаб – Тарасов 9 июня

  • Абдулкадир «Хитрый Лакец» Абдуллаев (4,05) — Владислав «Белаз» Ковалев (1,20)
  • Алик «Тейкдаун» Сайдоян (2,05) — Денис «Дензелмен» Джибраев (1,70)
  • Рафаэль Алиев (2,75) — Сайд «Борз» Абдулгазиев (1,40)
  • Магомед «Веном» Зайналов (1,85) — Алексей «Сушист» Мешков (1,85)
  • Александр Хоронженко (2,05) — Бекхан «Гаишник» Мальсагов (1,70)
  • Анвар «Лысый Хищник» Магомаев (4,05) — Наби Набиев (1,20)
  • Артур «АКАБ» Купинский (3,25) — Артем Тарасов (1,30)

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