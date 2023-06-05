Казахстанская лига кулачных боев Nomad Fighting Club 10 июня проведет очередной бойцовский вечер, который состоится в Алматы на Almaty Arena. Посмотреть все поединки можно будет вживую на арене после приобретения билетов. Через несколько дней видео боев будет выложено на официальном канале промоушена в YouTube. Главным событием станет бой между Муратбеком Касымбаем и Никитой Солониным в полусреднем весе до 77 килограммов. Второй по значимости бой проведут Еркебулан Токтар и Фарид Ядуллаев в легкой весовой категории до 70 килограммов. Начало бое в 14:00 по московскому времени.

Представляем вашему вниманию кард бойцовского вечера, а также коэффициенты на победу в главном и со-главном боях от букмекерской конторы Olimpbet:

Муратбек Касымбай (1,20) — Никита Солонин (4,60)

Еркебулан Токтар (1,30) — Фарид «Фара» Ядуллаев (3,55)

Коэффициенты на победу в остальных боях распределились следующим образом: