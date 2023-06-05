Nomad FC 10 июня: коэффициенты, где смотреть и кард турнира в Казахстане

Теги Кулачные бои Поп ММА Бокс/MMA/UFC

Казахстанская лига кулачных боев Nomad Fighting Club 10 июня проведет очередной бойцовский вечер, который состоится в Алматы на Almaty Arena. Посмотреть все поединки можно будет вживую на арене после приобретения билетов. Через несколько дней видео боев будет выложено на официальном канале промоушена в YouTube. Главным событием станет бой между Муратбеком Касымбаем и Никитой Солониным в полусреднем весе до 77 килограммов. Второй по значимости бой проведут Еркебулан Токтар и Фарид Ядуллаев в легкой весовой категории до 70 килограммов. Начало бое в 14:00 по московскому времени.

Представляем вашему вниманию кард бойцовского вечера, а также коэффициенты на победу в главном и со-главном боях от букмекерской конторы Olimpbet:

  • Муратбек Касымбай (1,20) — Никита Солонин (4,60)
  • Еркебулан Токтар (1,30) — Фарид «Фара» Ядуллаев (3,55)

Коэффициенты на победу в остальных боях распределились следующим образом:

  • до 77 кг. Шерзод «Разрушитель» Абдужаппаров (1,30) — Темерулан «Underdog» Шашубай (3,55)
  • до 61 кг. Жуман Жумабеков (1,20) — Иса «Кровопускатель» Пилипенко (4,60)
  • до 70 кг. Васиф Аббасов (2,95) — Шамиль Галисов (1,40)
  • до 70 кг. Каныш Сейдазым (1,90) — Жанибек Канатбаев (1,90)
  • до 70 кг. Канат Кульмагамбетов (3,55) — Харун Бозиев (1,30)
  • до 65 кг. Бейбарыс Жолдасбеков (2,95) — Мирас-Али Сарсенов (1,40)
  • до 77 кг. Серик Сармухамед (4,40) — Марат Исаев (1,30)
  • до 61 кг. Магомед Асадов (1,40 ) — Айдос Жаппарбергенов (2,95)
  • до 65 кг. Улан Нургали (1,50) — Саят Куншашев (2,70)
  • до 70 кг. Ернат Тугельбеков (1,93) — Санжар Тажиев (1,93)
  • до 61 кг. Бектас Касенай (2,70) — Исламбек Перманов (1,50)

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