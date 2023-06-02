В воскресенье 11 июня 2023 года пройдет турнир по смешанным единоборствам UFC 289, который будет проведен на арене «Rogers Arena» в Ванкувере, Канада. В титульном бою состоится поединок в легчайшем весе между Амандой Нуньес и Ирен Алданой.

Аманда Нуньес — бразильская спортсменка, боец смешанных единоборств (легчайший вес). Свою профессиональную карьеру она начала в 2008 году, за это время в ее активе 22 победы и 5 поражений. Нунес является действующей чемпионкой UFC в легчайшем и полулегком женском весе, а также занимает 1 строчку рейтинга в легчайшем весе. Крайняя схватка спортсменки состоялась 30 июля 2022 года, ее противницей была Джулианна Пенья. В этом поединке Аманда Нунес одержала победу единогласным решением судей.

Ирен Алдана — мексиканская ММА-боец (легчайший вес). В течение 10 лет она выходит в октагон в качестве профессионала, а сейчас на ее счету 14 побед и 6 проигрышей. На сегодняшний день спортсменка находится на 5 строчке официального рейтинга UFC в легчайшем женском весе. Ее предыдущий бой был проведен 10 сентября 2022 года против Мэйси Чиассон. В этой схватке Ирен Алдана одержала победу техническим нокаутом.

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