Где смотреть бой Аманда Нуньес — Ирен Алдана на UFC 289: во сколько прямая трансляция 11 июня
В воскресенье 11 июня 2023 года пройдет турнир по смешанным единоборствам UFC 289, который будет проведен на арене «Rogers Arena» в Ванкувере, Канада. В титульном бою состоится поединок в легчайшем весе между Амандой Нуньес и Ирен Алданой.
Аманда Нуньес — бразильская спортсменка, боец смешанных единоборств (легчайший вес). Свою профессиональную карьеру она начала в 2008 году, за это время в ее активе 22 победы и 5 поражений. Нунес является действующей чемпионкой UFC в легчайшем и полулегком женском весе, а также занимает 1 строчку рейтинга в легчайшем весе. Крайняя схватка спортсменки состоялась 30 июля 2022 года, ее противницей была Джулианна Пенья. В этом поединке Аманда Нунес одержала победу единогласным решением судей.
Ирен Алдана — мексиканская ММА-боец (легчайший вес). В течение 10 лет она выходит в октагон в качестве профессионала, а сейчас на ее счету 14 побед и 6 проигрышей. На сегодняшний день спортсменка находится на 5 строчке официального рейтинга UFC в легчайшем женском весе. Ее предыдущий бой был проведен 10 сентября 2022 года против Мэйси Чиассон. В этой схватке Ирен Алдана одержала победу техническим нокаутом.
Где смотреть бой Нунес – Алдана, во сколько начало прямой трансляции
- ранние прелимы начнутся в 02:00 по мск
- прелимы в 03:00 по мск
- начало основного карда в 05:00 по мск
- трансляция будет доступна на телеканале Матч ТВ (основной кард)
- на телеканале Матч Боец!
- UFC Fight Pass (весь турнир)
Комментарии