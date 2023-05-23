4-го июня в Лас-Вегасе пройдет турнир UFC on ESPN 46, в андеркарде которого россиянин Абубакар Нурмагомедов проведет поединок против Элизеу Залески дос Сантос.

Коэффициенты Абубакар Нурмагомедов – дос Сантос

Абубакар — 1.86

дос Сантос — 2.00

33-летний Нурмагомедов в октябре 2022 года на турнире UFC 280 дрался против Гаджи Омаргаджиева. В этом противостоянии единогласным решением судей победу одержал Абубакар. На его счету 17 побед, три поражения и одна ничья.

36-летний дос Сантос в последний раз выходил в октагон против Бенуа Сен-Дени в октябре 2021 года на турнире UFC 267. Этот бой продлился всю дистанцию и завершился в пользу Элизеу единогласным решением судей. В его активе 23 победы и семь поражений.

Несправедливый кэф на бразильца, поскольку он хоть и не дрался почти два года, но все же показывал в октагоне очень хорошие навыки: в борьбе, грэпплинге, контроле и стойке. Трудно выделить какие-то отличительные черты Абубакара, так как он и редко выступает, и еще реже показывает стабильность. Однако сегодня в его социальных сетях можно наблюдать, как он тренируется с Хабибом, Веласкесом и Кормье, что конечно же, придаст ему уверенности. Тем не менее, если бразилец не растерял навыки, то он уверенно заберет данный бой. Судя по послужному списку, арсеналу и опыту, логичнее склоняться к победе дос Сантоса.

Прогноз на бой Абубакар Нурмагомедов — Элизеу дос Сантос: победа бразильца.