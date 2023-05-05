Кард Bellator 296 – кто дерется 12 мая, весь список бойцов
Вечером 12 мая 2023 года на арене «Accor Arena» в Париже, Франция пройдет турнир по смешанным единоборствам Bellator 296. В главном событии состоится схватка в среднем весе между Гегардом Мусаси и Фабианом Эдвардсом.
Кард Bellator 296:
- Гегард Мусаси vs Фабиан Эдвардс
- Мансур Барнауи vs Брент Примус
- Дуглас Лима vs Костелло Ван Стинис
- Тибо Гути vs Кейн Муса
- Дениз Килхольтц vs Паула Кристина
- Оливер Энкамп vs Лука Поклит
- Сол Роджерс vs Дэйви Галлон
- Ив Ланду vs Пётр Нидзельски
- Сарварджон Хамидов vs Кевин Петши
- Тим Уайлд vs Крис Гонсалес
- Фабакари Диатта vs Кир Харви
- Асаэль Аджудж vs Георгес Сасу
- Бурама Камара vs Ромэйн Дебинн
- Хосе Аугусто Азеведу vs Симон Бийонг
- Стивен Хилл vs Николо Солли
Где смотреть Bellator 296, во сколько начало прямой трансляции
- прямая трансляция будет доступна на сервисе Showtime
- в России официально не покажут турнир
- прелимы начнутся в 19:00 по мск
- начало основного карда в 23:00 по мск
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