Кард Bellator 296 – кто дерется 12 мая, весь список бойцов

Теги Гегард Мусаси Bellator Дуглас Лима Брент Примус Bellator 296 Бокс/MMA/UFC

Вечером 12 мая 2023 года на арене «Accor Arena» в Париже, Франция пройдет турнир по смешанным единоборствам Bellator 296. В главном событии состоится схватка в среднем весе между Гегардом Мусаси и Фабианом Эдвардсом.

 

Кард Bellator 296:

  • Гегард Мусаси vs Фабиан Эдвардс
  • Мансур Барнауи vs Брент Примус
  • Дуглас Лима vs Костелло Ван Стинис
  • Тибо Гути vs Кейн Муса
  • Дениз Килхольтц vs Паула Кристина
  • Оливер Энкамп vs Лука Поклит
  • Сол Роджерс vs Дэйви Галлон
  • Ив Ланду vs Пётр Нидзельски
  • Сарварджон Хамидов vs Кевин Петши
  • Тим Уайлд vs Крис Гонсалес
  • Фабакари Диатта vs Кир Харви
  • Асаэль Аджудж vs Георгес Сасу
  • Бурама Камара vs Ромэйн Дебинн
  • Хосе Аугусто Азеведу vs Симон Бийонг
  • Стивен Хилл vs Николо Солли

Где смотреть Bellator 296, во сколько начало прямой трансляции

  • прямая трансляция будет доступна на сервисе Showtime
  • в России официально не покажут турнир
  • прелимы начнутся в 19:00 по мск
  • начало основного карда в 23:00 по мск

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