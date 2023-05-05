Вечером 12 мая 2023 года на арене «Accor Arena» в Париже, Франция пройдет турнир по смешанным единоборствам Bellator 296. В главном событии состоится схватка в среднем весе между Гегардом Мусаси и Фабианом Эдвардсом.

Кард Bellator 296:

Гегард Мусаси vs Фабиан Эдвардс

Мансур Барнауи vs Брент Примус

Дуглас Лима vs Костелло Ван Стинис

Тибо Гути vs Кейн Муса

Дениз Килхольтц vs Паула Кристина

Оливер Энкамп vs Лука Поклит

Сол Роджерс vs Дэйви Галлон

Ив Ланду vs Пётр Нидзельски

Сарварджон Хамидов vs Кевин Петши

Тим Уайлд vs Крис Гонсалес

Фабакари Диатта vs Кир Харви

Асаэль Аджудж vs Георгес Сасу

Бурама Камара vs Ромэйн Дебинн

Хосе Аугусто Азеведу vs Симон Бийонг

Стивен Хилл vs Николо Солли

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