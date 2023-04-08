Ночью 22 апреля 2023 года на арене «Neal S. Blaisdell Center» в Гонолулу, Гавайи, США пройдет турнир по смешанным единоборствам Bellator 294. В титульном событии состоится поединок в наилегчайшем весе между Лиз Кармуш и Дианой Беннетт.

Лиз Кармуш — американская спортсменка, боец смешанного стиля (наилегчайший вес). С 2010 года выходит в октагон в качестве профессионального бойца, а на сегодняшний день в ее активе 18 побед и 7 поражений. Сейчас она является чемпионкой Bellator в наилегчайшем весе. Её крайний поединок состоялся 9 декабря прошлого года против Джулианны Веласкес. В этой схватке Лиз Кармуш одержала победу болевым приемом.

Диана Беннетт — американская спортсменка, боец смешанных единоборств, выступающая в наилегчайшем весе. В течение 11 лет является профессиональным бойцом, за это время на ее счету 13 побед, 7 проигрышей и 1 ничья. Беннетт на сегодняшний день занимает 4 строчку рейтинга Bellator в наилегчайшей весовой категории. Предыдущий бой спортсменки был проведен 12 августа 2022 года, её противницей была Джастин Киш. Этот поединок Диана Беннет выиграла единогласным решением судей.

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