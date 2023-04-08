Кард Bellator 294 – кто дерется 22 апреля, весь список бойцов

Теги Шараф Худайбердиев Bellator Лиз Кармуш Тимоти Джонсон Bellator 294 Бокс/MMA/UFC

Ночью 22 апреля 2023 года на арене «Neal S. Blaisdell Center» в Гонолулу, Гавайи, США пройдет турнир по смешанным единоборствам Bellator 294. В титульном событии состоится поединок в наилегчайшем весе между Лиз Кармуш и Дианой Беннетт.

Кард Bellator 294:

  • Лиз Кармуш vs Диана Беннетт
  • Тимоти Джонсон vs Саид Соума
  • Арлин Бленкоу vs Сара Макманн
  • Дэнни Сабателло vs Маркос Брено
  • Леван Чокхели vs Майкл Ломбардо
  • Килли Мота vs Кеннет Кросс
  • Тайрел Форчун vs Сергей Белостенный
  • Крис Леонсиони vs Блэйк Смит
  • Энтони Адамс vs Шараф Давлатмуродов

Где смотреть Bellator 294, во сколько начало прямой трансляции

  • прямая трансляция будет доступна на сервисе Showtime
  • в России официально не покажут турнир
  • начало турнира в 02:00 по мск

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