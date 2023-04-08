Кард Bellator 294 – кто дерется 22 апреля, весь список бойцов
Ночью 22 апреля 2023 года на арене «Neal S. Blaisdell Center» в Гонолулу, Гавайи, США пройдет турнир по смешанным единоборствам Bellator 294. В титульном событии состоится поединок в наилегчайшем весе между Лиз Кармуш и Дианой Беннетт.
Кард Bellator 294:
- Лиз Кармуш vs Диана Беннетт
- Тимоти Джонсон vs Саид Соума
- Арлин Бленкоу vs Сара Макманн
- Дэнни Сабателло vs Маркос Брено
- Леван Чокхели vs Майкл Ломбардо
- Килли Мота vs Кеннет Кросс
- Тайрел Форчун vs Сергей Белостенный
- Крис Леонсиони vs Блэйк Смит
- Энтони Адамс vs Шараф Давлатмуродов
Где смотреть Bellator 294, во сколько начало прямой трансляции
- прямая трансляция будет доступна на сервисе Showtime
- в России официально не покажут турнир
- начало турнира в 02:00 по мск
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