Ночью 22 апреля 2023 года на арене «Neal S. Blaisdell Center» в Гонолулу, Гавайи, США пройдет турнир по смешанным единоборствам Bellator 294. В титульном событии состоится поединок в наилегчайшем весе между Лиз Кармуш и Дианой Беннетт.

Кард Bellator 294:

Лиз Кармуш vs Диана Беннетт

Тимоти Джонсон vs Саид Соума

Арлин Бленкоу vs Сара Макманн

Дэнни Сабателло vs Маркос Брено

Леван Чокхели vs Майкл Ломбардо

Килли Мота vs Кеннет Кросс

Тайрел Форчун vs Сергей Белостенный

Крис Леонсиони vs Блэйк Смит

Энтони Адамс vs Шараф Давлатмуродов

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