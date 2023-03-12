Где смотреть Hardcore FC Коваленко – Рзаев 14 марта, во сколько начало прямой трансляции турнира по голым кулакам Хардкор

Теги Кулачные бои Hardcore FC Поп ММА Святослав Коваленко Бокс/MMA/UFC

Днем 14 марта пройдет турнир российской лиги по боям на голых кулаках Hardcore Fighting Championship. В главном событии будет проведен поединок в среднем весе между Святославом Коваленко и Джавидом Рзаевым.

Святослав Коваленко — российский боец смешанных единоборств. В поп-ММА он дерется профессионально с 2019 года, на сегодняшний день в его активе 11 побед, 3 поражения и 1 ничья. Предыдущий бой спортсмена был проведен 16 декабря 2022 года, его противником был Александр Емельяненко. В этом поединке Святослав Коваленко одержал победу раздельным решением судей.

Джавид Рзаев — российский боец смешанного стиля. С 2022 года дерется в поп-ММА, сейчас на счету спортсмена 2 победы и 1 проигрыш. Его крайняя схватка состоялась 27 сентября прошлого года против Владимира Полозова. В этом бою Джавид Рзаев одержал победу техническим нокаутом.

Где смотреть Hardcore FC Коваленко – Рзаев

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