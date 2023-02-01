Где смотреть бой Токов — Эблин на Bellator 290: во сколько прямая трансляция 5 февраля

Теги Bellator Анатолий Токов Bellator 290 Джонни Эблин Бокс/MMA/UFC

Ночью 5 февраля пройдет турнир по смешанным единоборствам Bellator 290, который будет проведен на арене «Kia Forum» в Инглвуде, штат Калифорния, США. В со-главном событии состоится схватка между Джонни Эблином и Анатолием Токовым за титул чемпиона Bellator в среднем весе.

Джонни Эблин — американский боец смешанного стиля (средний вес). С 2017 года является профессиональным бойцом, на данный момент в его активе 12 побед и не единого поражения. Эблин является действующим чемпионом Bellator в среднем весе. Его крайняя схватка состоялась 24 июня 2022 года против Гегарда Мусаси. В этом бою Джонни Эблин одержал победу единогласным решением судей.

Анатолий Токов — российский боец смешанных единоборств, выступающий в среднем весе. Свою профессиональную карьеру бойца начал в 2009 году, за это время на его счету 31 победа и 2 проигрыша. На сегодняшний день спортсмен занимает 3 строчку официального рейтинга Bellator в средней весовой категории. Предыдущий бой был проведен 24 июня прошлого года, его противником был Мухаммад Абдулла. В этой схватке Анатолий Токов одержал победу техническим нокаутом.

Где смотреть бой Эблин – Токов, во сколько начало прямой трансляции

  • трансляция турнира пройдет на сервисе Showtime
  • в России официально не покажут турнир
  • начало турнира в 02:00 по мск

Комментарии

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий