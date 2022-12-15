Где смотреть бой Лендруш — Черняев на Hardcore Boxing: во сколько прямая трансляция 25 декабря по Мск

25 декабря пройдет стадионный турнир Hardcore Boxing, где в главном карде Лендруш Акопян проведет поединок против Кирилла Черняева.

Бойцы уже встречались в поединке в рамках Гран-при Hardcore FC по правилам голых кулаков. Тогда победу нокаутом одержал Лендруш.

С тех пор 20-летний Черняев набил себе статистика в шесть побед при трех поражениях. В последнем поединке он дрался за титул полусреднего веса промоушена против Ильнара Ишимбаева. Данный бой завершился победой Ишимбаева единогласным решением судей.

26-летний Лендруш является финалистом Гран-при HFC на голых кулаках. В финале он встретился в ринге с Саматом Абдырахмановым. Это противостояние завершилось победой Самата нокаутом в четвертом раунде. Всего на счету Лендруша в кулчаных боях пять побед и одно поражения.

Где смотреть Лендруш — Черняев

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