Где смотреть бой Регбист — Тарасов на Top Dog 18: во сколько прямая трансляция 16 декабря в Мск
В пятницу 16 декабря в «Вегас Сити Холл», Красногорск пройдет турнир по кулачным боям Top Dog 18. В главном событии состоится бой в полусреднем весе между Артемом Тарасовым и Данилом Алеевым.
Артем Тарасов — боец смешанных единоборств (средний вес). В течение 10 лет является профессиональным бойцом ММА, сейчас на его счету 8 побед и 6 поражений. Крайняя схватка спортсмена состоялась 30 сентября 2022 года против Святослава Коваленко. В этом бою Артем Тарасов потерпел поражение единогласным решением судей.
Данил Алеев — боец смешанного стиля, выступающий в полусреднем весе. Свою профессиональную карьеру бойца начал в 2017 году, за это время в активе спортсмена 11 побед, 4 поражения и 1 ничья.
Где смотреть бой Тарасов – Регбист, во сколько начало прямой трансляции
- начало турнира в 20:00 по мск
- трансляция будет доступна на видеосервисе Wink
- на Кинопоиске в разделе Спорт
- канал Удар
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