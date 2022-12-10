Где смотреть бой Дацик – Шульский на Бойцовском клубе РЕН ТВ: во сколько прямая трансляция 16 декабря вечером по Мск

В пятницу 16 декабря в рамках проекта «Бойцовский клуб РЕН ТВ» в со-главном событии пройдет бой в тяжелом весе между Вячеславом Дациком и Павлом Шульским.

Вячеслав Дацик — российский боец смешанного стиля, боксер (тяжелый вес). С 1999 года является профессиональным бойцом, за это время на его счету 6 побед и 8 поражений. Крайний бой спортсмена состоялся 10 декабря 2022 года в схватке с Ильясом Якубовым. В этом бою Вячеслав Дацик потерпел поражение единогласным решением судей.

Павел Шульский — российский боец смешанных единоборств, выступающий в тяжелом весе. Свою карьеру бойца в поп-ММА начал в 2020 году, а на сегодняшний день в его активе 6 побед, 3 поражения и 1 ничья. Предыдущая схватка была проведена 27 мая этого года, его противником был Брюс Хлебников. В этом бою Павел Шульский одержал победу техническим нокаутом.

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