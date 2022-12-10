Кард UFC Fight Night 216 Каннонье — Стриклэнд: участники, кто дерется 18 декабря, весь список бойцов

Теги UFC Джаред Канноньер UFC Fight Night UFC Apex Шон Стрикленд UFC Vegas Бокс/MMA/UFC

Ночью 18 декабря на арене «UFC APEX» в Лас-Вегасе, штат Невада, США пройдет турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 216. В главном событии состоится схватка в среднем весе между Джаредом Каннонье и Шоном Стриклендом.

Кард UFC Fight Night 216:

  • Джаред Каннонье vs Шон Стриклэнд
  • Арман Царукян vs Дамир Исмагулов
  • Амир Альбази vs Алессандро Коста
  • Алекс Касерес vs Джулиан Эроса
  • Дрю Добер vs Бобби Грин
  • Коди Брандэйдж vs Михал Олексейчук
  • Шайен Влисмас vs Кори Маккенна
  • Джейк Мэттьюз vs Мэттью Семелсбергер
  • Джуллиан Маркез vs Дерон Винн
  • Саид Нурмагомедов vs Саидйокуб Кахрамонов
  • Хайисаер Махешате vs Рафа Гарсия
  • Брайан Баттл vs Ринат Фахретдинов
  • Давид Дворжак vs Манел Кап
  • Сергей Морозов vs Джорни Ньюсон

Где смотреть прямую трансляцию, во сколько начало UFC Fight Night 216

  • трансляция будет доступна на телеканале Матч ТВ (основной кард)
  • на телеканале Матч Боец!
  • UFC Fight Pass (весь турнир)
  • начало турнира в 01:00 по мск

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