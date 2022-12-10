Кард UFC Fight Night 216 Каннонье — Стриклэнд: участники, кто дерется 18 декабря, весь список бойцов
Ночью 18 декабря на арене «UFC APEX» в Лас-Вегасе, штат Невада, США пройдет турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 216. В главном событии состоится схватка в среднем весе между Джаредом Каннонье и Шоном Стриклендом.
Кард UFC Fight Night 216:
- Джаред Каннонье vs Шон Стриклэнд
- Арман Царукян vs Дамир Исмагулов
- Амир Альбази vs Алессандро Коста
- Алекс Касерес vs Джулиан Эроса
- Дрю Добер vs Бобби Грин
- Коди Брандэйдж vs Михал Олексейчук
- Шайен Влисмас vs Кори Маккенна
- Джейк Мэттьюз vs Мэттью Семелсбергер
- Джуллиан Маркез vs Дерон Винн
- Саид Нурмагомедов vs Саидйокуб Кахрамонов
- Хайисаер Махешате vs Рафа Гарсия
- Брайан Баттл vs Ринат Фахретдинов
- Давид Дворжак vs Манел Кап
- Сергей Морозов vs Джорни Ньюсон
Где смотреть прямую трансляцию, во сколько начало UFC Fight Night 216
- трансляция будет доступна на телеканале Матч ТВ (основной кард)
- на телеканале Матч Боец!
- UFC Fight Pass (весь турнир)
- начало турнира в 01:00 по мск
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