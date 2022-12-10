Кард UFC Fight Night 216 Каннонье — Стриклэнд: участники, кто дерется 18 декабря, весь список бойцов

Ночью 18 декабря на арене «UFC APEX» в Лас-Вегасе, штат Невада, США пройдет турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 216. В главном событии состоится схватка в среднем весе между Джаредом Каннонье и Шоном Стриклендом.

Кард UFC Fight Night 216:

Джаред Каннонье vs Шон Стриклэнд

Арман Царукян vs Дамир Исмагулов

Амир Альбази vs Алессандро Коста

Алекс Касерес vs Джулиан Эроса

Дрю Добер vs Бобби Грин

Коди Брандэйдж vs Михал Олексейчук

Шайен Влисмас vs Кори Маккенна

Джейк Мэттьюз vs Мэттью Семелсбергер

Джуллиан Маркез vs Дерон Винн

Саид Нурмагомедов vs Саидйокуб Кахрамонов

Хайисаер Махешате vs Рафа Гарсия

Брайан Баттл vs Ринат Фахретдинов

Давид Дворжак vs Манел Кап

Сергей Морозов vs Джорни Ньюсон

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