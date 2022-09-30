Где смотреть Вагабов — Николосон, Тарасов — Коваленко на «Бойцовском клубе РЕН ТВ 30 сентября

30 сентября в Москве пройдет турнир «Бойцовского клуба РЕН ТВ», где в главном бою будут драться Вагаб Вагабов и Алекс Николсон по правилам бокса в кентусах.

Главный кард состоит из четырех поединков: помимо Вагабов — Николсон, Петр Романкевич подерется против Ислама Каримова, Артем Тарасов и Святослав Коваленко проведут реванш по правилам ММА, Хадис Ибрагимов встретиться с Даниялом Эльбаевым.

На счету Вагабова 30 победи, одно поражение и одна ничья. В последнем поединке он нокаутировал Павла Шульского и стал чемпионом «Нашего Дела».

У 32-летнего Николсона 17 побед и девять поражений. Последний бой он провел 29 июля и победил удушающим приемом Оскара Сосу.

Где смотреть Вагабов Николсон, Тарасов — Коваленко