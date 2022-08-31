Где смотреть UFC Fight Night 209 Ган — Туиваса: во сколько начало прямой трансляции 3 сентября по Мск

Вечером 3 сентября 2022 года состоится турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 209, который будет проведен на арене «Accor Arena» в Париже, Франция. В титульном бою пройдет встреча в тяжелом весе между Сирилом Ганом и Таем Туивасой.

Сирил Ган — французский боец смешанных единоборств (тяжелый вес). Свою профессиональную карьеру бойца начал в 2018 году, а на сегодняшний день в его активе 10 побед и всего 1 поражение. Сейчас Ган занимает 1 строчку рейтинга UFC в тяжелом весе. Его крайняя схватка состоялась 22 января этого года против Франсиса Нганну. В этом бою Сирил Ган потерпел поражение единогласным решением судей.

Тай Туиваса — австралийский боец смешанного стиля, выступающий в тяжелом весе. С 2012 года выходит в октагон в качестве профессионального бойца ММА, а на его счету 15 побед и 3 проигрыша. На данный момент он занимает 3 строчку рейтинга UFC в тяжелой весовой категории. Предыдущий бой спортсмена состоялся 12 февраля этого года, его противником был Деррик Льюис. В этой схватке Туиваса одержал победу нокаутом.

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