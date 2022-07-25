Прогноз на UFC 277 Анкалаев — Смит, Павлович — Льюис: коэффициенты, кто победит 31 июля

31 июля в Техасе пройдет UFC 277, где в главном поединке Магомед Анкалаев подерется против Энтони Смита, возможно, за статус следующего претендента на пояс полутяжелого веса. Также Сергей Павлович подерется против Деррика Льюиса, а в со-главном бою Кай Кара-Франс проведет поединок против Брэндона Морено за вакантный титул наилегчайшего веса промоушена.

Коэффициенты Кара-Франс — Морено

Брендон — 1.50

Кай — 2.55

Экс-чемпион опытнее, лучше в ударке и в грепплинге, а также превосходит Франса в антропометрии. Скорее всего, Морено вновь выиграет Кая по очкам, а затем получит титульный бой с Фигередо, так как в наилегчайшем дивизионе очень слабая конкуренция.

Прогноз на бой Морено — Кара-Франс : победа Морено по очкам.

Коэффициенты Павлович — Льюис

Сергей — 1.95

Деррик — 1.85

Несмотря на возможность лакипанча, для Сергея Деррик слишком медлителен, и расстрелять его на дальней дистанции, дождавшись часа «Х», он имеет все шансы. По этой причине, ставка на его досрочную победу должна себя оправдать.

Прогноз на бой Павлович — Льюис : досрочная победа Павловича.

Коэффициенты Анкалаев – Смит

Магомед — 1.23

Смит — 6.00

Магомед максимально неудобный соперник, который так и не даст Энтони возможности проявить себя в стойке. Каждый выпад Смита будет блокироваться, и на каждую атаку он получит приличную порцию ответных панчей.