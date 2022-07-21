Кард UFC 277 Пенья — Нуньес 2, Морена — Кара-Франс: участники, кто дерется 1 августа, весь список бойцов

Теги UFC Аманда Нуньес Джулианна Пенья Брендон Морено Кай Кара-Франс Анкалаев - Смит Бокс/MMA/UFC

В ночь с 31 июля на 1 августа по Мск в Далласе (США) пройдет номерной турнир UFC 277, где в главных событиях вечера состоятся реванш за главный женский пояс между Джулианной Пенья и Амандой Нуньес и бой за временный титул в наилегчайшем весе между бывшим чемпионом Брэндоном Морено и претендентом Кай Кара-Франс.

Помимо них в основном карде встретятся Сергей Павлович с Дерриком Льюисом, а также Магомед Анкалаев с Энтони Смитом.

Кард UFC 277 Нуньес — Пенья 2

Основной кард

Прелимы

  • Дрю Добер — Рафаэл Алвес — лёгкий вес
  • Джастин Тафа — Донтейл Мэйс — тяжёлый вес
  • Алекс Мороно — Мэтт Семельсбергер — полусредний вес
  • Диего Феррейра — Драккар Клозе — лёгкий вес

Ранние прелимы 

  • Рамиз Брахимай — Майкл Моралес — полусредний вес
  • Джи Йон Ким — Мария Агапова — женский наилегчайший вес
  • Игнасио Бахамондес — Людовит Клейн — лёгкий вес
  • Николае Негумеряну — Игорь Потеря — полутяжёлый вес
  • Орион Коске — Майк Матета — полусредний вес.

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