Кард UFC 277 Пенья — Нуньес 2, Морена — Кара-Франс: участники, кто дерется 1 августа, весь список бойцов

В ночь с 31 июля на 1 августа по Мск в Далласе (США) пройдет номерной турнир UFC 277, где в главных событиях вечера состоятся реванш за главный женский пояс между Джулианной Пенья и Амандой Нуньес и бой за временный титул в наилегчайшем весе между бывшим чемпионом Брэндоном Морено и претендентом Кай Кара-Франс.
Помимо них в основном карде встретятся Сергей Павлович с Дерриком Льюисом, а также Магомед Анкалаев с Энтони Смитом.
Кард UFC 277 Нуньес — Пенья 2
Основной кард
- Джулианна Пенья— Аманда Нуньес — титульный бой
- Брэндон Морено — Кай Кара-Франс — бой за временный пояс
- Деррик Льюис — Сергей Павлович — тяжёлый вес
- Александр Пантожа — Алекс Перес — наилегчайший вес
- Магомед Анкалаев — Энтони Смит — полутяжёлый вес
Прелимы
- Дрю Добер — Рафаэл Алвес — лёгкий вес
- Джастин Тафа — Донтейл Мэйс — тяжёлый вес
- Алекс Мороно — Мэтт Семельсбергер — полусредний вес
- Диего Феррейра — Драккар Клозе — лёгкий вес
Ранние прелимы
- Рамиз Брахимай — Майкл Моралес — полусредний вес
- Джи Йон Ким — Мария Агапова — женский наилегчайший вес
- Игнасио Бахамондес — Людовит Клейн — лёгкий вес
- Николае Негумеряну — Игорь Потеря — полутяжёлый вес
- Орион Коске — Майк Матета — полусредний вес.