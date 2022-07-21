Кард UFC 277 Пенья — Нуньес 2, Морена — Кара-Франс: участники, кто дерется 1 августа, весь список бойцов

В ночь с 31 июля на 1 августа по Мск в Далласе (США) пройдет номерной турнир UFC 277, где в главных событиях вечера состоятся реванш за главный женский пояс между Джулианной Пенья и Амандой Нуньес и бой за временный титул в наилегчайшем весе между бывшим чемпионом Брэндоном Морено и претендентом Кай Кара-Франс.

Помимо них в основном карде встретятся Сергей Павлович с Дерриком Льюисом, а также Магомед Анкалаев с Энтони Смитом.

Кард UFC 277 Нуньес — Пенья 2

Основной кард

Прелимы

Дрю Добер — Рафаэл Алвес — лёгкий вес

Джастин Тафа — Донтейл Мэйс — тяжёлый вес

Алекс Мороно — Мэтт Семельсбергер — полусредний вес

Диего Феррейра — Драккар Клозе — лёгкий вес

Ранние прелимы