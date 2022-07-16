Кард Bellator 283 Дуглас Лима — Джейсон Джексон, кто дерется 23 июля, весь список бойцов Беллатор 283

Ночью 23 июля состоится турнир по смешанным единоборствам Bellator 283, который будет проведен на арене «Emerald Queen Casino and Hotel» в Такоме, штат Вашингтон (США). В главном бою состоится схватка в полусреднем весе между Дугласом Лимой и Джейсоном Джексоном.

Кард Bellator 283:

Дуглас Лима vs Джейсон Джексон

Сидни Аутлоу vs Тофик Мусаев

Усман Нурмагомедов vs Крис Гонсалес

Лоренц Ларкин vs Мухамед Берхамов

Ромеро Коттон vs Далтон Роста

Вита Артега vs Ванесса Порту

Гаджи Рабаданов vs Бобби Кинг

Джейлон Бэйтс vs Марк Котс

Роман Фаралдо vs Луис Иникуэз

Каи Камака vs Ахмед Магомедов

Итан Хьюз vs Кевин Ханд

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