Кард Bellator 283 Дуглас Лима — Джейсон Джексон, кто дерется 23 июля, весь список бойцов Беллатор 283

Теги Bellator Дуглас Лима Усман Нурмагомедов Bellator 283 Бокс/MMA/UFC

Ночью 23 июля состоится турнир по смешанным единоборствам Bellator 283, который будет проведен на арене «Emerald Queen Casino and Hotel» в Такоме, штат Вашингтон (США). В главном бою состоится схватка в полусреднем весе между Дугласом Лимой и Джейсоном Джексоном.

Кард Bellator 283:

  • Дуглас Лима vs Джейсон Джексон
  • Сидни Аутлоу vs Тофик Мусаев
  • Усман Нурмагомедов vs Крис Гонсалес
  • Лоренц Ларкин vs Мухамед Берхамов
  • Ромеро Коттон vs Далтон Роста
  • Вита Артега vs Ванесса Порту
  • Гаджи Рабаданов vs Бобби Кинг
  • Джейлон Бэйтс vs Марк Котс
  • Роман Фаралдо vs Луис Иникуэз
  • Каи Камака vs Ахмед Магомедов
  • Итан Хьюз vs Кевин Ханд

Где смотреть Bellator 283, во сколько начало прямой трансляции

  • начало турнира в 03:00 по мск
  • трансляция турнира и боя пройдет на сервисе Showtime
  • в России официально не покажут турнир

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