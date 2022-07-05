Где смотреть бой Саид Нурмагомедов — Дуглас Силва на UFC Vegas 58: во сколько прямая трансляция 10 июля

Ночью 10 июля 2022 года на арене «UFC APEX» в Лас-Вегасе, штат Невада (США) будет проведен турнир по смешанным единоборствам UFC on ESPN 39. В одном из боев состоится схватка в легчайшем весе между Саидом Нурмагомедовым и Дугласом Андраде.

Саид Нурмагомедов — российский боец без правил, выступающий в легчайшем весе. Является профессиональным ММА бойцом с 2009 года, а сейчас в его активе 15 побед и 2 проигрыша. Свой крайний бой Нурмагомедов провел 22 января этого года в схватке с Коди Стэманном. В этом бою Саид одержал победу сабмишном.

Дуглас Силва Де Андраде — бразильский боец без правил (легчайший вес). В течение 12 лет является профессиональным бойцом, за это время на его счету 28 побед и 4 поражения, а один из боев был не засчитан. Его предыдущий бой был проведен 12 февраля 2022 года на UFC 271 против Сергея Морозова, где Силва выиграл бой сабмишном.

Где смотреть бой Нурмагомедов – Силва, во сколько начало прямой трансляции