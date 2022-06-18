Где смотреть бой Регбист — Коваленко на Top Dog Prospect 5: во сколько прямая трансляция 18 июня в Мск

18 июня на арене Top Dog Club в Москве состоится турнир Top Dog Prospect 5, в главном событии которого основатель лиги Данила «Регбист» Алеев подерется против блогера Святослава Коваленко.
В предварительном карде пройдет бой между Николем «EBOSHER» Тереховым и Марком Цитцером.
Где смотреть бой Регбист – Коваленко
- Прямая трансляция Top Dog Prospect 5 начнется 18 июня в 20:00 по московскому времени.
- Посмотреть турнир можно на телеканале УДАР.
- Телеканал UDAR доступен на следующих площадках: Ростелеком (Интерактивное ТВ); Платформа Wink (по подписке); Кинопоиск (по подписке); Яндекс Спорт (по подписке).