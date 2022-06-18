Где смотреть бой Регбист — Коваленко на Top Dog Prospect 5: во сколько прямая трансляция 18 июня в Мск

18 июня на арене Top Dog Club в Москве состоится турнир Top Dog Prospect 5, в главном событии которого основатель лиги Данила «Регбист» Алеев подерется против блогера Святослава Коваленко.

В предварительном карде пройдет бой между Николем «EBOSHER» Тереховым и Марком Цитцером.

Где смотреть бой Регбист – Коваленко