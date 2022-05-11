Где смотреть бой Лиото Мачида — Фабиан Эдвардс на Bellator 281: когда, во сколько прямая трансляция 13 мая по Мск

Вечером 13 мая 2022 года на арене «SSE Arena» Лондон (Великобритания) будет проведен турнир Bellator 281. В одном из боев пройдет сражение в среднем весе между Лиото Мачидой и Фабианом Эдвардсом.

Лиото Мачида — бразильский боец без правил, выступающий в среднем весе. В течение 19 лет выходит в октагон как профессиональный ММА боец, а на данный момент в его активе 26 побед и 11 поражений. Ранее Лиото Мачида являлся чемпионом UFC в полутяжелом весе. Крайний бой состоялся 9 апреля прошлого года в схватке с Райаном Бейдером, где он потерпел поражение единогласным решением судей.

Фабиан Эдвардс — британский боец без правил (средний вес). На протяжении 4 лет является профессиональным бойцом ММА, за это время он провел 11 боев, из которых 9 побед и 2 поражения. Его предыдущий бой был проведен 21 мая прошлого года на Bellator 259 против Остина Вандерфорда. В этой схватке Эдвардс потерпел поражение единогласным решение судей.

Где смотреть бой Мачида – Эдвардс, во сколько начало прямой трансляции