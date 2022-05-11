Где смотреть Bellator 281 Пейдж — Сторли: когда, во сколько, время начала основного карда 13 мая по Мск

13 мая 2022 года состоится турнир по смешанным единоборствам Bellator 281, который будет проведен в Лондоне, Великобритания. В главном событии пройдет бой в полусреднем весе между Майклом Пейджем и Логаном Сторли.

Майкл Пейдж — английский боец без правил, боксер (полусредний вес). С 2012 года является профессиональным бойцом, а на данный момент в его активе 20 побед и 1 поражение. Его крайний бой был проведен 1 октября прошлого года на Bellator 267, где его противником был Дуглас Лима. Пейдж одержал победу в этой схватке раздельным решением судей.

Логан Сторли — американский боец без правил, выступающий в полусреднем весе. В течение 6 лет выходит в октагон в качестве профессионального бойца ММА. Сейчас на его счету 13 побед и всего 1 проигрыш. Последний бой Сторли состоялся 19 февраля этого года против Неймана Грейси. В этой схватке Логан одержал победу единогласным решением судей.

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